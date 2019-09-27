Медведев поручил положить в потребительскую корзину россиян здоровые продукты

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил разработать более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину россиян. Соответствующее поручение размещено на сайте кабмина.

Составом новой корзины поручено заняться Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минфину, сообщает «ФедералПресс».

Отмечается, что потребительская корзина должна включать базовый набор продуктов питания, «позволяющий сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения», пишет Ura.ru.

Переход на нее планируется осуществить в 2021 году. Состав потребительской корзины должен корректироваться раз в пять лет. От этого зависит расчет прожиточного минимума. В «корзину» попадают не только продукты питания, но и одежда, канцтовары и другие важные для жизни товары и услуги.

Ранее писатель и общественный деятель Мария Арбатова рассказала в эфире НСН, какие цели преследует правительство, разделяя потребительскую корзину по гендерному принципу. Она назвала этот принцип фашистским.

