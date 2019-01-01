Медведев пообещал нефтяникам «расплату» за высокие цены на бензин
Дмитрий Медведев пригрозил нефтяным компаниям «расплатой» за высокие цены на бензин. Как пишет ТАСС, об этом глава правительства заявил в ходе встречи с вице-премьерами. По словам Медведева, в том случае, если «кто-то всё-таки заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится», — пояснил Медведев.
Кроме того, глава кабмина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой взять под личный контроль ситуацию на топливно-энергетическом рынке, отмечает РИА ФАН.
Напомним, в конце прошлого года российское правительств и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации цен на топливо. В его рамках действовал механизм возвратного акциза на переработанную нефть, а также частичную компенсацию разницы между экспортными и внутренними ценами. В конце марта соглашение было продлено до 1 июля. При этом в конце июне правительство не стало увеличивать срок соглашения с нефтяными компаниями.
Между тем, ранее эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН высказал мнение о том, что во время заморозки цен правительство и нефтяные компании смогли договориться о том, какие действия последуют после ее завершения.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Медведев пообещал нефтяникам «расплату» за высокие цены на бензин
- Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
- В результате паводка в Иркутской области погибли 12 человек
- «Единой России» посоветовали брать пример с КПСС
- В МИД предложили обменять Ярошенко на американцев из российских тюрем