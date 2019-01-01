Медведев пообещал нефтяникам «расплату» за высокие цены на бензин

Дмитрий Медведев пригрозил нефтяным компаниям «расплатой» за высокие цены на бензин. Как пишет ТАСС, об этом глава правительства заявил в ходе встречи с вице-премьерами. По словам Медведева, в том случае, если «кто-то всё-таки заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится», — пояснил Медведев.

Кроме того, глава кабмина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой взять под личный контроль ситуацию на топливно-энергетическом рынке, отмечает РИА ФАН.