Топливный союз исключил рост цен на бензин после «разморозки»

Правительство не будет продлевать соглашение с нефтяными компаниями о контроле за ценами на бензин, сообщили «Ведомости» со ссылкой на нескольких сотрудников предприятий и двух федеральных чиновников. По данным издания, решение было принято на совещании у первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками, которое состоялось 17 июня.

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов сообщил НСН, что решение отпустить цены в «свободное плавание» носит пока декларативный характер.

«Мы помним, что в конце марта, за полторы недели до того, как была продлена заморозка, тоже все говорили о том, что ее продлевать никто не будет. Если сейчас заморозку не будут продлевать, это означает только одно – договорились о параметрах компенсирующего механизма, который должен сглаживать внешние колебания для ценовой динамики внутри страны, а также о том, из каких источников будет выделена субсидия для нефтяников. Если они об этом договорились, что, возможно, заморозку продлевать не будут», - отметил Баженов.

По информации «Ведомостей», правительство и нефтяники пришли к устному соглашению, что рост цен на мелкооптовом рынке и АЗС не будет превышать инфляцию.

«Это, на самом деле, не новая история, она действует с 2009 года. У нас цены всегда растут именно из-за того, что розничная цена привязана к инфляции», - считает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза.

Он сомневается, что цены на бензин резко вырастут. Это возможно в случае стремительного роста цен на нефть. Тогда без каких-либо соглашений и договоренностей ничто не будет сдерживать розничную цену. Однако эксперт считает наиболее вероятным сценарием индексацию цены с учетом инфляции, но падения ожидать не стоит.

Напомним, весной прошлого года бензин и дизельное топливо на заправках подорожали на 7%, что оказалось почти в пять раз выше уровня инфляции. Правительство заключило с нефтяниками соглашения о заморозке цен на бензин до конца 2018 года, с 2019-го они могли увеличивать цены на заправках только в пределах инфляции. Срок действия первого соглашения правительства с нефтяниками истек 31 марта. После этого было заключено второе, оно действует до 1 июля.

