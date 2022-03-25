Медведев объяснил логику решения о поставках газа за рубли

«Нам сказали: "Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчеты в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков — во всяком случае части из них — использовать нельзя". Ну и чего они хотят?» — заявил Медведев в интервью РИА Новости и RT.

Политик добавил, что западным странам придется платить за поставки топлива рублями, «раз все остальное схлопнулось». При этом Медведев отметил, что за рубежом идут консультации на эту тему.

«Как эта схема будет работать, поживём — увидим», — добавил зампред Совбеза.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, напоминает телеканал «360».

