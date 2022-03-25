Медведев объяснил логику решения о поставках газа за рубли
Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о наличии прямой логики в решении поставлять российский газ за рубли.
«Нам сказали: "Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчеты в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков — во всяком случае части из них — использовать нельзя". Ну и чего они хотят?» — заявил Медведев в интервью РИА Новости и RT.
Политик добавил, что западным странам придется платить за поставки топлива рублями, «раз все остальное схлопнулось». При этом Медведев отметил, что за рубежом идут консультации на эту тему.
«Как эта схема будет работать, поживём — увидим», — добавил зампред Совбеза.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- Apple приостановила поддержку карт «Мир» в сервисе Apple Pay
- «Они хорохорятся»: Медведев оценил возможность отказа Европы от российского газа
- Медведев объяснил логику решения о поставках газа за рубли
- Летевший в Сыктывкар самолет вернулся в Шереметьево из-за неисправности
- ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации украинским спецслужбам
- СМИ: Германия к середине года вдвое сократит импорт нефти из России
- СМИ: Поезда «Аллегро» перестанут курсировать между Финляндией и Россией с 26 марта
- Милонов предложил приостановить работу коллекторов в России
- Президент Латвии заявил о необходимости прекратить импорт российских энергоносителей
- СМИ: Россия названа «острой угрозой» в новой стратегии Пентагона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru