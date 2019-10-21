Медведев обнаружил экономику России в добром здравии

Медведев назвал признаки, которые говорят о хорошем состоянии экономики РФ: это увеличение объемов промышленного производства и товарооборота, рост макроэкономических показателей.

Кроме того, добавил Медведев, в России снизилась инфляция, а сама страна пытается участвовать «во всяких системах и рейтингах».

Глава правительства особо подчеркнул, что иностранные инвесторы не потеряли интерес к России, несмотря на санкции. К примеру, объем инвестиций по линии КСИ продолжал увеличиваться, передает РИА ФАН.

