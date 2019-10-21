Медведев обнаружил экономику России в добром здравии

21 октября 201915:50

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что у экономики России «все в порядке». Соответствующее заявление глава правительства сделал в ходе консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИ), сообщает RT.

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Медведев назвал признаки, которые говорят о хорошем состоянии экономики РФ: это увеличение объемов промышленного производства и товарооборота, рост макроэкономических показателей.

Кроме того, добавил Медведев, в России снизилась инфляция, а сама страна пытается участвовать «во всяких системах и рейтингах».

Глава правительства особо подчеркнул, что иностранные инвесторы не потеряли интерес к России, несмотря на санкции. К примеру, объем инвестиций по линии КСИ продолжал увеличиваться, передает РИА ФАН.

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Фото: РИА Новости
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