Медведев обнаружил экономику России в добром здравии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что у экономики России «все в порядке». Соответствующее заявление глава правительства сделал в ходе консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИ), сообщает RT.
Медведев назвал признаки, которые говорят о хорошем состоянии экономики РФ: это увеличение объемов промышленного производства и товарооборота, рост макроэкономических показателей.
Кроме того, добавил Медведев, в России снизилась инфляция, а сама страна пытается участвовать «во всяких системах и рейтингах».
Глава правительства особо подчеркнул, что иностранные инвесторы не потеряли интерес к России, несмотря на санкции. К примеру, объем инвестиций по линии КСИ продолжал увеличиваться, передает РИА ФАН.
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