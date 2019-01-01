Китай России не пример: Орешкин – о снижении соцподдержки ради роста ВВП

У России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае. Как пишет РБК, об этом, выступая на Столыпинском форуме, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

На своей странице в Facebook он пояснил, что на форуме отвечал на вопрос об особенностях развития Китая и высоких темпах роста экономики этой страны. Интересными и применимыми для РФ он считает тезисы по активной политике в области управления кредитным предложением и концентрации на прорывных направлениях. При этом министр подчеркнул, что России не следует идти путем ограничения социальной политики, как это делается в Китае. Орешкин пояснил, что наша система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами.

Кроме того, опираясь на данные Всемирного банка, глава Минэкономразвития заявил, что по состоянию на 2015 год в Китае 372,8 млн, или 27,2%, населения жили на менее $5,5 в день по паритету покупательной способности. Тогда как в России таких людей было 3,9 млн, или менее 3% населения.

Напомним, ранее НСН писала, что депутат Госдумы Вера Ганзя назвала министра экономического развития России «Мальчиком для битья». Кроме того, она высказала мнение о том, что Минэкономразвития должно работать лучше и «быть позубастее». Так Вера Ганзя прокомментировала прерванное выступление Максима Орешкина в Госдуме – оно состоялось накануне в рамках правительственного часа.

Как напоминает RT, главу Минэкономразвития прервал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который, призвав министра уйти от общих рассуждений и предложил перенести «правительственный час» с участием чиновника на конец марта – начало апреля. Это произошло по причине неподготовленности Максима Орешкина к обсуждению исполнения национальных проектов и ускорения роста экономики России.





