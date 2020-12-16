Польша экстрадировала в Россию организатора «финансовой пирамиды»
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов заявил, что Польша выдала России организатора «финансовой пирамиды" Юрия Перевязкина.
Иванов уточнил, что в РФ Перевязкин обвиняется в мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
По версии следствия, в 2015-2016 годах Перевязкин, обещая высокие проценты, заключил с 679 лицами договоры займа денежных средств на сумму свыше 220 миллионов рублей. При этом он не планировал исполнять взятые на себя обязательства, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
Летом 2019 года Первомайский районный суд Краснодара постановил заключить Перевязкина под стражу, однако мошенник успел скрыться, после чего его объявили в международный розыск. Задержали его в октябре 2019 года на территории Польши, в связи с чем Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче.
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