Польша экстрадировала в Россию организатора «финансовой пирамиды»

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов заявил, что Польша выдала России организатора «финансовой пирамиды" Юрия Перевязкина.

Иванов уточнил, что в РФ Перевязкин обвиняется в мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Перевязкин, обещая высокие проценты, заключил с 679 лицами договоры займа денежных средств на сумму свыше 220 миллионов рублей. При этом он не планировал исполнять взятые на себя обязательства, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Летом 2019 года Первомайский районный суд Краснодара постановил заключить Перевязкина под стражу, однако мошенник успел скрыться, после чего его объявили в международный розыск. Задержали его в октябре 2019 года на территории Польши, в связи с чем Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче.

