Матвиенко призвала расширить эксперимент по ограничению вывоза икры самолетами

Матвиенко выразила благодарность руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко за согласование кабинетом министров соответствующей инициативы. В ходе работы удалось разрешить разногласия Росельхознадзора и министерства транспорта относительно расширения списка участников эксперимента.

Это режим был запущен в Камчатском крае с 1 ноября 2022 года. Согласно установки, один пассажир самолета не может провезти больше 10 килограммов икры непромышленного производства. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», срок эксперимента по первоначальной версии истекает 1 августа 2025 года.

