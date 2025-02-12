Матвиенко призвала расширить эксперимент по ограничению вывоза икры самолетами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала коллег взять на контроль принятие законопроекта о продлении до 2027 года эксперимента по ограничению объёмов вывоза икры авиапассажирами. Также к экспериментальному режиму, который уже действует на Камчатке, должны присоединиться Чукотка и Хабаровский край.

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Матвиенко выразила благодарность руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко за согласование кабинетом министров соответствующей инициативы. В ходе работы удалось разрешить разногласия Росельхознадзора и министерства транспорта относительно расширения списка участников эксперимента.

Это режим был запущен в Камчатском крае с 1 ноября 2022 года. Согласно установки, один пассажир самолета не может провезти больше 10 килограммов икры непромышленного производства. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», срок эксперимента по первоначальной версии истекает 1 августа 2025 года.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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