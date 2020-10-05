Матвиенко предложила повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами

Валентина Матвиенко предложила предусмотреть в федеральном бюджете на будущий год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами. Об этом спикер Совета Федерации заявила в ходе слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Сенатор напомнила, что Владимир Путин в ходе встречи с Совфедом поручил проконтролировать «ряд чувствительных социальных вопросов и предусмотреть их бюджетное финансирование». Как подчеркнула Валентина Матвиенко, особый акцент — на мерах по поддержке детей.

Напомним, президент России провел встречу с сенаторами 23 сентября. В ходе встречи глава государства поручил предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми, ежемесячный доход которых не достиг прожиточного минимума на человека в регионе, отмечают Известия. Президент также пообещал, что материнский капитал будет увеличиваться ежегодно, и с 1 января 2021 года его сумма вырастет почти на 23 тыс. рублей.

Кроме того, российский лидер напомнил, что ранее для семей с низкими доходами были установлены ежемесячные выплаты на детей. Выплата на ребенка до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе. С 1 января предусмотрена выплата для детей от трех до семи лет включительно.