Матвиенко предложила повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами
Валентина Матвиенко предложила предусмотреть в федеральном бюджете на будущий год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами. Об этом спикер Совета Федерации заявила в ходе слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Сенатор напомнила, что Владимир Путин в ходе встречи с Совфедом поручил проконтролировать «ряд чувствительных социальных вопросов и предусмотреть их бюджетное финансирование». Как подчеркнула Валентина Матвиенко, особый акцент — на мерах по поддержке детей.
Напомним, президент России провел встречу с сенаторами 23 сентября. В ходе встречи глава государства поручил предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми, ежемесячный доход которых не достиг прожиточного минимума на человека в регионе, отмечают Известия. Президент также пообещал, что материнский капитал будет увеличиваться ежегодно, и с 1 января 2021 года его сумма вырастет почти на 23 тыс. рублей.
Кроме того, российский лидер напомнил, что ранее для семей с низкими доходами были установлены ежемесячные выплаты на детей. Выплата на ребенка до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе. С 1 января предусмотрена выплата для детей от трех до семи лет включительно.
Напомним, ранее стало известно, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко стала самой влиятельной россиянкой. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".
На втором месте оказалась депутат Валентина Терешкова, тройку замыкает политик Ирина Хакамада. В список также попали вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЦИК Элла Памфилова, телеведущая Ксения Собчак, официальный представитель МИД Мария Захарова, политолог Екатерина Шульман и певица Алла Пугачева.
Каждый четвертый заявил, что в России нет женщин, к чьему мнению он бы прислушивался.
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