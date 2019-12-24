Матвиенко подержала отмену НДФЛ для нищих

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко допускает, что малоимущие граждане могут быть освобождены от обязанности уплачивать налог на доходы для физических лиц. По словам спикера верхней палаты парламента, речь идёт о тех, кто получает зарплату в пределах минимального размера оплаты труда.

Как заявила Матвиенко на ежегодной итоговой пресс-конференции, этот вопрос сейчас активно дискутируется во властных структурах.