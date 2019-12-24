Матвиенко подержала отмену НДФЛ для нищих
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко допускает, что малоимущие граждане могут быть освобождены от обязанности уплачивать налог на доходы для физических лиц. По словам спикера верхней палаты парламента, речь идёт о тех, кто получает зарплату в пределах минимального размера оплаты труда.
Как заявила Матвиенко на ежегодной итоговой пресс-конференции, этот вопрос сейчас активно дискутируется во властных структурах.
Сама спикер поддерживает идею отмены НДФЛ для россиян, получающих маленькую зарплату. По её словам, надо при этом понять механизм компенсации выпадающих при этом доходов бюджета, отмечает RT.
Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов выступил против поспешной отмены НДФЛ для малоимущих. По его словам, необходимо сначала взвесить все плюсы и минусы.
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