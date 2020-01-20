Маткапитал на первого ребенка начнут выдавать с весны

Материнский капитал на первого ребенка в России начнут оформлять уже нынешней весной. Об этом сообщила члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишут «Известия». По ее словам, нижняя палата намерена рассматривать все поправки максимально быстро.

Депутат уточнила, что россияне смогут оформить документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей в марте-апреле 2020 года. А по словам председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерия Рязанского, что подготовительная работа в этом направлении уже завершена, сообщает Москва 24.

15 января президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в России граждане будут получать маткапитал уже при рождении первого ребенка.

Лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в беседе с НСН высказала мнение, что продление программы маткапитала и включение в него семей с первенцами поспособствует всплеску демографии ненадолго.

