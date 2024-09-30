Материнский капитал будет проиндексирован на 7,3% с 1 февраля 2025 года

Размер материнского капитала (МСК) будет проиндексирован на 7,3% с 1 февраля 2025 года, следует из пояснительной записки к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Для первого ребенка сумма маткапитала составит 676 398,58 рублей, а для второго ребенка, при условии, что средства по сертификату не были использованы, она достигнет 893 000 рублей.

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В документе также уточняется, что размер маткапитала определяется на основе индекса потребительских цен за предыдущий год.

В 2026 году планируется увеличение до 706 836,52 рублей для первого ребенка и до 934 000 рублей для второго, а в 2027 году — до 735 109,98 рублей и 971 000 рублей соответственно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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