Материнский капитал будет проиндексирован на 7,3% с 1 февраля 2025 года
Размер материнского капитала (МСК) будет проиндексирован на 7,3% с 1 февраля 2025 года, следует из пояснительной записки к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
Для первого ребенка сумма маткапитала составит 676 398,58 рублей, а для второго ребенка, при условии, что средства по сертификату не были использованы, она достигнет 893 000 рублей.
В документе также уточняется, что размер маткапитала определяется на основе индекса потребительских цен за предыдущий год.
В 2026 году планируется увеличение до 706 836,52 рублей для первого ребенка и до 934 000 рублей для второго, а в 2027 году — до 735 109,98 рублей и 971 000 рублей соответственно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский космонавт Кононенко установил рекорд непрерывного пребывания в космосе
- В 2025 году максимальное пособие по беременности и родам превысит 794 тысяч рублей
- В «Газпроме» заявили о росте поставок в Китай
- Лесной пожар в Ростовской области, вызванный падением БПЛА, ликвидирован
- Митрахович: России необходимо сотрудничество с Глобальным Югом для СПГ
- Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75% с апреля 2025 года
- Боррель призвал ЕС разрешить Украине атаковать аэропорты РФ западным оружием
- Директор «Ленкома» Варшавер обозначил главную задачу театра в новом сезоне
- Минфин США продлил американцам право платить налоги в России до 2025 года
- В Краснодаре при пожаре на складе пострадали два человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru