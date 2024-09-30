Материнский капитал будет проиндексирован на 7,3% с 1 февраля 2025 года

Размер материнского капитала (МСК) будет проиндексирован на 7,3% с 1 февраля 2025 года, следует из пояснительной записки к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Для первого ребенка сумма маткапитала составит 676 398,58 рублей, а для второго ребенка, при условии, что средства по сертификату не были использованы, она достигнет 893 000 рублей.