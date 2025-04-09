В России за 2024 год число многодетных семей выросло на 1,1%

Число многодетных семей в России увеличилось на 1,1% за прошлый год. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе коллегии ведомства.

По словам министра, работе с многодетными семьями уделяется особое внимание.

«В прошлом году нам удалось сохранить позитивную тенденцию - число третьих и последующих детей увеличилось на 1,1% к предыдущему году», - отметил Котяков.

Как указал глава Минтруда, сославшись на данные социологических опросов, что все больше граждан считают именно многодетную семью идеальной моделью.

Ранее президент Владимир Путин отметил особую важность судебной защиты многодетных семей, женщин и детей в России, пишет RT.

