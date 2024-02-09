СМИ: Кипрский банк Hellenic закрыл счета сотен россиян

По данным пресс-службы компании, уведомления о закрытии счетов получили уже несколько сотен российских граждан, которые проживают на Кипре. При этом в направленных письмах не уточняется причина такого решения.

Уточняется, что счета налоговых резидентов РФ банк закрыл еще в 2023 году.

Ранее сообщалось, что расчеты с клиентами из России прекратил крупнейший китайский банк Chouzhou Commercial Bank. Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в интервью «Радиоточке НСН» пояснил, что Китай в отношениях с Россией руководствуется собственной выгодой и может пойти на единичный недружественный жест по отношению к Москве в попытке получить что-то от Запада.

