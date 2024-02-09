СМИ: Кипрский банк Hellenic закрыл счета сотен россиян
Кипрский банк Hellenic начал закрывать счета россиян. Об этом сообщила компания Main Partner Trust, оказывающая юридические услуги для компаний и частных клиентов.
По данным пресс-службы компании, уведомления о закрытии счетов получили уже несколько сотен российских граждан, которые проживают на Кипре. При этом в направленных письмах не уточняется причина такого решения.
Уточняется, что счета налоговых резидентов РФ банк закрыл еще в 2023 году.
Ранее сообщалось, что расчеты с клиентами из России прекратил крупнейший китайский банк Chouzhou Commercial Bank. Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в интервью «Радиоточке НСН» пояснил, что Китай в отношениях с Россией руководствуется собственной выгодой и может пойти на единичный недружественный жест по отношению к Москве в попытке получить что-то от Запада.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru