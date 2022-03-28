«Мартовский рекорд»: Биржевой курс доллара упал ниже 92 рублей

Между тем, Банк России установил с 29 марта официальный курс доллара на уровне 93,7125 рубля, а курс евро - 102,6714 рубля.

Ранее академик РАН Александр Некипелов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что надо переводить торговлю в рубли, юани или рупии и «вообще не котировать доллары, евро и йену на российском валютном рынке».

