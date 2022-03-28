«Мартовский рекорд»: Биржевой курс доллара упал ниже 92 рублей
Курс доллара на Мосбирже опустился в понедельник ниже 92 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Отмечается, что российская валюта так подорожала впервые с начала марта.
Между тем, Банк России установил с 29 марта официальный курс доллара на уровне 93,7125 рубля, а курс евро - 102,6714 рубля.
Ранее академик РАН Александр Некипелов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что надо переводить торговлю в рубли, юани или рупии и «вообще не котировать доллары, евро и йену на российском валютном рынке».
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