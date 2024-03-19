Маркировка парфюмерии принесла в бюджет России ₽5,5 млрд
Маркировка парфюмерии принесла в бюджет России 5,5 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Отмечается, что новые правила начали действовать на рынке с 1 октября 2020 года. В отрасли сообщили, что маркировка положительно повлияла на качество продукции. Рост числа товаров с подлинными документами превысил 93%.
При этом цены на духи в России за год уменьшились на 24%. Об этом также свидетельствуют данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак». Отмечается, что средняя стоимость флакона всех видов духов в стране в 2023 году составила 1545 рублей. В 2022 году – 2042 рубля.
Спрос среди россиян на духи отечественного производства вырос на 50%, рассказала президент Гильдии парфюмеров (СПб) Оксана Чернышова «Радиоточке НСН». По ее словам, качественная авторская парфюмерия стоит недорого по сравнению с люксовым зарубежным парфюмом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru