Маркировка алкогольных коктейлей в России стартует с 1 июля

Речь идёт о слабоалкогольной продукции крепостью не более 9% этилового спирта, на которых будет размещаться средства идентификации с кодом маркировки системы «Честный знак».

Отмечается, что производители слабоалкогольных напитков и коктейлей смогут на добровольной основе принять участие в эксперименте, в котором также планируется задействовать импортёров и организации торговли.

Ранее Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке сухариков, гренкок, ванили, сушёных овощей и других товаров, сообщает ОТР.

