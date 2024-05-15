Маркировка алкогольных коктейлей в России стартует с 1 июля
Эксперимент по маркировке алкогольных коктейлей пройдёт в России с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года. Об этом со ссылкой на постановление правительства РФ сообщает ТАСС.
Речь идёт о слабоалкогольной продукции крепостью не более 9% этилового спирта, на которых будет размещаться средства идентификации с кодом маркировки системы «Честный знак».
Отмечается, что производители слабоалкогольных напитков и коктейлей смогут на добровольной основе принять участие в эксперименте, в котором также планируется задействовать импортёров и организации торговли.
Ранее Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке сухариков, гренкок, ванили, сушёных овощей и других товаров, сообщает ОТР.
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