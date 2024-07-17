Маркетплейсы сообщили о возможных проблемах с ввозом товаров из-за рубежа
Маркетплейсы сообщили о возможных проблемах с ввозом товаров из-за рубежа, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.
Все дело в том, что в ближайшее время члены ЕАЭС, включая Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию, внесут изменения в Таможенный кодекс, которые усложнят оформление зарубежных покупок. Все товары электронной торговли уже к концу месяца будут выделены в отдельный сегмент, на них перестанет распространяться упрощенная система ввоза.
В отрасли предупреждают, что это приведет к удорожанию продукции, которая все-таки сможет попасть на российский рынок.
При этом Министерство промышленности и торговли выступает за продление действия в России механизма параллельного импорта на 2025 год. Об этом ранее заявил глава ведомства Антон Алиханов. Он напомнил, что параллельный импорт был принят «с определёнными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям и определённым группам товаров».
По данным аналитиков, параллельный импорт значительно насыщает российский рынок, особенно техникой и автомобилями. Маркетплейсы также используют этот механизм для закупки товаров, передает «Радиоточка НСН».
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