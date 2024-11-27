Маркетолог дала советы, как не разориться в «черную пятницу»
Россиянам стоит планировать покупки заранее, чтобы не разориться в «черную пятницу», заявила маркетолог Марина Евстифеева.
«Начинайте мониторить цены заранее, желательно на разных сайтах. Может оказаться так, что цена со скидкой в одном магазине будет выше, чем цена в другом магазине без скидки», - пояснила она в беседе с NEWS.ru.
Как добавила маркетолог, низкие цены часто давят на покупателей, вынуждая приобретать бесполезные товары. Поэтому важно запланировать бюджет, и не выходить за его рамки.
Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал «Радиоточке НСН», что сегодня на маркетплейсах акция «Черная пятница» устраивается 365 дней в году. Потому, чтобы уберечь свой кошелек от неразумных трат, нужен трезвый подход и сравнение цен.
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