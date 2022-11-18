Мария Багреева: Москва сохранит ключевые приоритеты развития
Эффективная налоговая политика и диверсификация экономики позволила Москве сохранить социальную направленность бюджетных расходов, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«В ближайшие три года более половины расходов будет направлено на такие сферы как образование, здравоохранение, социальная поддержка москвичей», - сказала Мария Багреева на заседании коллегии УФНС по Москве.
По ее словам, все крупные проекты, в том числе строительство метро, будут продолжены.
«Общий объём налоговых платежей в январе–сентябре 2022 года составил 2,3 трлн рублей, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года», - добавила министр.
При этом Мария Багреева отметила, что по итогам трех кварталов налоговые поступления составляют 89% доходов московского бюджета.
Она также рассказала о поддержке столичного бизнеса.
«В этом году общий объём антикризисного плана поддержки населения и бизнеса составляет 101,6 млрд рублей, в том числе 48,6 млрд рублей выделено на поддержку столичного бизнеса. Это льготные кредиты, поддержка занятости, субсидии предприятиям и отсрочки по уплате обязательных платежей в бюджет города», – отметила глава Департамента экономической политики и развития.
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