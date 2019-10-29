Биткоин вместо алюминия. Мариничев начал майнить криптовалюту на заводе «Русала»

В интервью НСН Дмитрий Мариничев рассказал, какие факторы повлияли на выбор именно этого предприятия.

«Все достаточно просто. Сейчас завод «Русала» закрыт, почти не производит продукцию из-за санкций США, которые были основным потребителем. Соответственно, есть трудовые ресурсы, которые не задействованы и лишены на сегодняшний день возможности нормально трудоустроиться из-за отсутствия работы на градообразующем предприятии. Плюс переизбыток электроэнергии ввиду закрытия основного потребителя. Соответственно, образовался климат, который располагает к вычислениям, работе на компьютерном оборудовании. Все эти факторы сводятся к тому, чтоб реализовать перепрофилирование завода и производить уже не металл, а информацию и продавать ее за рубеж. Это выгодно всем», - заявил он.

При этом, подчеркнул Мариничев, одним Надвоицким заводом дело не ограничится. Рассматриваются и другие предприятия.

«Рассматриваются и другие площадки, потому что одной площадки, какой бы хорошей она ни была, недостаточно. Рассматриваются и другие площадки, и другие регионы, и даже другие страны», - рассказал он, при этом отметив, что пока не готов раскрыть те предприятия и регионы, в которых планируется приобретение активов.