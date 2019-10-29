Биткоин вместо алюминия. Мариничев начал майнить криптовалюту на заводе «Русала»
Интернет-омбудсмен раскрыл НСН подробности приобретения мощностей «Русала» для занятия 20% мирового рынка майнинга.
Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместила на принадлежащем «Русалу» Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии оборудование для майнинга криптовалют и планирует занять до 20% мирового рынка.
В интервью НСН Дмитрий Мариничев рассказал, какие факторы повлияли на выбор именно этого предприятия.
«Все достаточно просто. Сейчас завод «Русала» закрыт, почти не производит продукцию из-за санкций США, которые были основным потребителем. Соответственно, есть трудовые ресурсы, которые не задействованы и лишены на сегодняшний день возможности нормально трудоустроиться из-за отсутствия работы на градообразующем предприятии. Плюс переизбыток электроэнергии ввиду закрытия основного потребителя. Соответственно, образовался климат, который располагает к вычислениям, работе на компьютерном оборудовании. Все эти факторы сводятся к тому, чтоб реализовать перепрофилирование завода и производить уже не металл, а информацию и продавать ее за рубеж. Это выгодно всем», - заявил он.
При этом, подчеркнул Мариничев, одним Надвоицким заводом дело не ограничится. Рассматриваются и другие предприятия.
«Рассматриваются и другие площадки, потому что одной площадки, какой бы хорошей она ни была, недостаточно. Рассматриваются и другие площадки, и другие регионы, и даже другие страны», - рассказал он, при этом отметив, что пока не готов раскрыть те предприятия и регионы, в которых планируется приобретение активов.
В ответ на вопрос о спаде интереса к биткоину, другим криптовалютам и блокчейну, который последовал после взрывного всплеска интереса к криптовалюте, Дмитрий Мариничев пояснил, что в качестве технологии блокчейн актуален до сих пор.
«Спад был именно в биткоине как в инвестиционном инструменте, и это абсолютно нормально. Это нужно пережить. А биткоин как инструмент цифровой экономики, который позволяет хранить и переносить информацию, является ценностью, которая применима для взаимодействия между оцифрованными субъектами экономики, то это абсолютно естественно. Потому что сам по себе майнинг – это технологическое поддержание работоспособности самой цифровой сети, которая позволяет базировать ту же самую цифровую экономику, оцифровывая обычные оффлайновые предприятия, давая им возможность экономического взаимодействия между собой. Поэтому с точки зрения технологии того же блокчейна, с этим все в порядке, спрос и интерес к нему никогда не угасал. А вопрос о спекулятивности криптовалюты, хоть и является первичным, так как привлекает внимание, вокруг него все и строится с точки зрения восприятия обычного человека. Но на все это можно смотреть под другим углом, в совершенно другом разрезе, и тогда все встает на свои места. Я абсолютно убежден, что Россию ждет прекрасное будущее с точки зрения именно формирования цифрового базиса как инфраструктуры. Примерно так же, как мы добываем нефть и газ, и являемся крупным экспортером, вот точно так же с точки зрения цифровой инфраструктуры мы вполне можем занять достойное место и быть там одним из лидеров технологического базиса для всего цифрового мира», - добавил он.
RMC была образована компаниями Radius Group Дмитрия Мариничева, разработчиком чипов «Мультиклет» SmartHeat и производителем телекоммуникационного оборудования Goodwin. В 2017 году компании удалось привлечь 43 млн долларов в ходе ICO (первичного размещения монет криптовалюты или токенов), что стало крупнейшим ICO в России.
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