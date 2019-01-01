Варламов: Блокчейн, криптовалюты – это перспективно, но и рискованно
Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на журналиста телеканала «России 24». По данным следствия, 22 мая чиновник толкнул журналиста и, схватив за одежду, повалил на пол. Дело возбудили по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
Илья Варламов: «К сожалению, в этой истории у меня нет сострадания ни к кому из участников. Наверное, здесь стоило бы кого-то пожалеть или поддержать, но я просто приведу лишь один из примеров относительно того журналиста. Недавно он освещал нападение на ЛГБТ-вечеринку. Как-то очень ехидно. Можно как угодно относится к тому же ЛГБТ-сообществу, но, на мой взгляд, когда человек своей деятельностью провоцирует и подстрекает потенциальную агрессию, а потом получает то же самое в свой адрес, это, конечно, неправильно, я вообще против любой агрессии, но мне сложно сочувствовать такому человеку», - признался НСН Илья Варламов.
Отловщики косаток рассказали, почему их нельзя выпускать из «китовой тюрьмы»
Немедленный выпуск косаток на волю из китовой тюрьмы» в Приморье может привести к их гибели. Об этом заявил представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров. По словам Говорова, если косаток сразу выпустить в естественную среду обитания, то они, скорее всего, умрут.
Илья Варламов: «Вся эта история с «китовой тюрьмой» попахивает лицемерием. С каких это пор мы вдруг решили проявить гуманизм к животным? Почему мы вдруг решили обратить внимание на этих косаток? А что делать с цирками, с зоопарками по всей стране, с контактными зоопарками? К сожалению, человек жесток? Человек веками издевался над животными, эксплуатировал их, использовал их. И никогда не думал о том, что животные чувствуют! Замечательно, конечно, что на примере этих косаток мы начали о чем-то задумываться, но хотелось бы, чтобы это была бы не какая-то выборочная история, а чтобы мы как-то более глобально пересмотрели свои отношения с окружающим миром», - заметил он в эфире НСН.
Курс биткоина достиг максимальной отметки с мая 2018 года
Курс биткоина достиг максимальной отметки с мая 2018 года и составил более 8 тысяч 800 долларов. Другие криптовалюты также показывают рост более чем на 5%.
Илья Варламов: «Это все замечательно, но, все-таки, я хотел бы предостеречь слушателей: перед тем, как инвестировать в криптовалюты, пожалуйста, очень внимательно изучите, что это за технология, как она работает и какие риски несет (а риски огромные). Все не так просто, чудес не бывает. Будьте умными! Читайте, изучайте! Блокчейн- это перспективно, криптовалюты – это перспективно, но здесь нужно думать, нужно трезво и осторожно оценивать риски», - предупредил Илья Варламов в беседе с НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Возбуждено новое дело против Порошенко
- Верховный суд отклонил иск о недействительности указа Зеленского о роспуске Рады
- Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины
- «Будет висеть на дереве». Ярош пригрозил Зеленскому убийством
- Парламент Австрии одобрил вотум недоверия канцлеру и правительству