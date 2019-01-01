Варламов: Блокчейн, криптовалюты – это перспективно, но и рискованно

Илья Варламов: «Вся эта история с «китовой тюрьмой» попахивает лицемерием. С каких это пор мы вдруг решили проявить гуманизм к животным? Почему мы вдруг решили обратить внимание на этих косаток? А что делать с цирками, с зоопарками по всей стране, с контактными зоопарками? К сожалению, человек жесток? Человек веками издевался над животными, эксплуатировал их, использовал их. И никогда не думал о том, что животные чувствуют! Замечательно, конечно, что на примере этих косаток мы начали о чем-то задумываться, но хотелось бы, чтобы это была бы не какая-то выборочная история, а чтобы мы как-то более глобально пересмотрели свои отношения с окружающим миром», - заметил он в эфире НСН.

