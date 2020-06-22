Мариничев одобрил снижение налогов для IT-компаний

Интернет-омбудсмен в эфире НСН назвал эти меры правильным решением.



Снизить страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3% намерено правительство для отечественных IT-компаний. Как пишут «Ведомости», также возможна отмена НДС на рекламу разработок и софта на иностранных цифровых площадках, и планируется предоставить специальные субсидии.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН назвал эти меры правильным решением.

«Даже уменьшая таким образом налоги государство вполне может достичь обратного эффекта, а именно пополнения казны и увеличения налоговой базы в технологическом секторе. Это вполне понятная перспектива развития, которая к тому же формирует приток новых трудовых ресурсов. Людей, которые стремятся к знаниям и готовы создавать что-то новое и зарабатывать себе на жизнь, продавая это. А технологические продукты продаются не в рамках внутреннего, а внешнего потребления, что формирует еще и валютную выручку», - указал эксперт.

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Он отметил также, что, выходя с такими инициативами, не стоит забывать банковскую составляющую.

«Упрощение валютного законодательства, чтобы продажа продуктов за рубеж была проще, чем сейчас. Тогда мы можем получить бурно развивающуюся отрасль, в которую будут целенаправленно приходить молодые люди. Оставаться в России, работать в России», - заключил Мариничев.

Напомним, ранее состоялось совещание президента Путина с правительством и российскими IT-компаниями. По его итогам было принято решение о включении комплексного плана по поддержке сферы IT и связи в общенациональный план по развитию экономики.

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ФОТО: pixabay.com
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