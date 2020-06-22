Мариничев одобрил снижение налогов для IT-компаний

Снизить страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3% намерено правительство для отечественных IT-компаний. Как пишут «Ведомости», также возможна отмена НДС на рекламу разработок и софта на иностранных цифровых площадках, и планируется предоставить специальные субсидии.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН назвал эти меры правильным решением.

«Даже уменьшая таким образом налоги государство вполне может достичь обратного эффекта, а именно пополнения казны и увеличения налоговой базы в технологическом секторе. Это вполне понятная перспектива развития, которая к тому же формирует приток новых трудовых ресурсов. Людей, которые стремятся к знаниям и готовы создавать что-то новое и зарабатывать себе на жизнь, продавая это. А технологические продукты продаются не в рамках внутреннего, а внешнего потребления, что формирует еще и валютную выручку», - указал эксперт.