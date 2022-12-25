Мантуров заявил, что Россия держит планку по несырьевому экспорту

Россия удерживает планку по объему несырьевого неэнергетического экспорта в стоимостном выражении, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

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По его словам, по итогам 10 месяцев этот показатель снизился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Мы оперативно перестроили логистику, находим новые кооперационные связи и корректируем схемы взаиморасчетов. Во многом это удалось сделать прежде всего благодаря оперативным антикризисным мерам правительства и усилиям самих компаний. Им всесторонне помогали наши торговые представительства, РЭЦ, как единое координирующее звено и, конечно, ФТС. Сейчас мы продолжаем эту комплексную работу», — сказал Мантурова.

Отмечается, что восстанавливается и приоритетный импорт, который поддерживался с помощью финансовых мер и таможенно-тарифного регулирования.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспортДенис Мантуров
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