Мантуров заявил, что Renault поможет АвтоВАЗу с комплектующими
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что компания Renault для продолжения выпуска автомобилей позволит использовать платформу, разработанную совместно с инженерами АвтоВАЗа, сообщает ТАСС.
По его словам, французский автопроизводитель также будет способствовать поставкам комплектующих в Россию из дружественных стран.
«Компания Renault будет прикладывать максимальные усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других стран, дружественных и готовых к производству и поставке данной продукции», — подчеркнул министр.
Ранее было подписано соглашение о передаче российских активов Renault, сообщает «Свободная пресса». Доля в АвтоВАЗе перешла ФГУП «НАМИ», а завод «Рено Россия» — городу Москве.
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