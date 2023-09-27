Мантуров: в России введут маркировку на косметику и бытовую химию

Вице-премьер отметил, что в настоящее время в России институт маркировки полностью состоялся и уже поставлен на поток.

Продолжаются эксперименты по ее расширению, добавил Мантуров.

По его словам, в ближайшей перспективе распространить её на электронику, оптоволокно, корма для животных и растительное масло.

«При планировании этой работы ведомство принимает во внимание состояние рынка и готовность производителей внедрять маркировку», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее в Минпромторге заявили, что маркировку икры планируют запустить с апреля 2024 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

