Мантуров: в России введут маркировку на косметику и бытовую химию

Минпромторг в ближайшее время планирует ввести маркировку косметических средств и бытовой химии. Об этом заявил вице-премьер, глава ведомства Денис Мантуров в ходе совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

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Вице-премьер отметил, что в настоящее время в России институт маркировки полностью состоялся и уже поставлен на поток.

Продолжаются эксперименты по ее расширению, добавил Мантуров.

По его словам, в ближайшей перспективе распространить её на электронику, оптоволокно, корма для животных и растительное масло.

«При планировании этой работы ведомство принимает во внимание состояние рынка и готовность производителей внедрять маркировку», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее в Минпромторге заявили, что маркировку икры планируют запустить с апреля 2024 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКосметикаМинпромторгДенис Мантуров

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