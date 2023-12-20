Мантуров: в России введена обязательная сертификация электросамокатов

В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

Глава Минпромторга назвал сроки сертификации авиадвигателя ПД-8

По его словам, данные меры призваны предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан.

«А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП», — добавил министр.

Он также рассказал, что теперь обязательной сертификации подлежат и электродвигатели. Мантуров уточнил, что эти решения приняты по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту.

Ранее Мантуров заявил, что в России введут маркировку на косметику и бытовую химию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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