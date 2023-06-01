Глава Минпромторга назвал сроки сертификации авиадвигателя ПД-8

Отечественный авиационный двигателя ПД-8 может получить сертификат типа в конце нынешнего года. Такие сроки озвучил заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он выступил на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде.

Вопрос о сроках готовности агрегата для самолетов главе Минпромторга задал председатель правительства Михаил Мишустин, уточняет RT. ПД-8 должен быть установлен на новой модификации среднемагистрального пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 - SSJ New.

Минпромторг опроверг заявление хабаровского министра о первом полете SSJ-NEW

Проектом этого авиалайнера и двигателя занимаются структурные подразделения «Ростеха». Предполагается, что самолёт будет почти целиком собран из российских деталей в отличие от первой версии машины.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее российские авиакомпании, эксплуатирующие SSJ100, столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146, установленных на этом самолете.

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Фото: telegram.org
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