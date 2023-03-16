Мантуров: в обрабатывающей промышленности планируется результат не хуже 2022 года
В обрабатывающей промышленности Минпромторг планирует результат не хуже прошлого года или даже небольшой прирост в размере 1 %. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, в 2022 году снижение обрабатывающей промышленности в России составило 1,3%.
В Минэкономразвития сообщили, что рост обрабатывающих производств в январе 2023 года с учетом фактора сезонности составил 0,8% к предыдущему месяцу, в годовом выражении падение замедлилось вдвое - до 2,3% после 5,7% месяцем ранее.
Ранее, как сообщала НСН, Денис Мантуров заявил, что завод японского автопроизводителя Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП «НАМИ».
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