Мантуров: в обрабатывающей промышленности планируется результат не хуже 2022 года

В Минэкономразвития сообщили, что рост обрабатывающих производств в январе 2023 года с учетом фактора сезонности составил 0,8% к предыдущему месяцу, в годовом выражении падение замедлилось вдвое - до 2,3% после 5,7% месяцем ранее.

Ранее, как сообщала НСН, Денис Мантуров заявил, что завод японского автопроизводителя Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП «НАМИ».

