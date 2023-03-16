Мантуров: в обрабатывающей промышленности планируется результат не хуже 2022 года

В обрабатывающей промышленности Минпромторг планирует результат не хуже прошлого года или даже небольшой прирост в размере 1 %. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, в 2022 году снижение обрабатывающей промышленности в России составило 1,3%.

Мантуров заявил, что Россия держит планку по несырьевому экспорту

В Минэкономразвития сообщили, что рост обрабатывающих производств в январе 2023 года с учетом фактора сезонности составил 0,8% к предыдущему месяцу, в годовом выражении падение замедлилось вдвое - до 2,3% после 5,7% месяцем ранее.

Ранее, как сообщала НСН, Денис Мантуров заявил, что завод японского автопроизводителя Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП «НАМИ».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПромышленностьРСППМинпромторгДенис Мантуров

Горячие новости

Все новости

партнеры