Мантуров: Только 20% иностранных компаний покинули Россию

«У большинства из них есть опционы по решению президента. Сейчас это ограничено двумя годами, но опционы такие есть», - добавил он.

По словам министра, среди 350 американских компаний, представленных на российском рынке, его покинули только 66 фирм, что составляет 19%. Это свидетельствует о том, что Россия по-прежнему представляет интерес для зарубежного бизнеса.

Ранее ушедшая из России IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до августа 2033 года. Как рассказал «Радиоточке НСН» вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов, компания рассматривает возможность возвращения на российский рынок.

