Мантуров: Только 20% иностранных компаний покинули Россию
Только 100 крупных европейских компаний из 500 официально покинули российских рынок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.
«У большинства из них есть опционы по решению президента. Сейчас это ограничено двумя годами, но опционы такие есть», - добавил он.
По словам министра, среди 350 американских компаний, представленных на российском рынке, его покинули только 66 фирм, что составляет 19%. Это свидетельствует о том, что Россия по-прежнему представляет интерес для зарубежного бизнеса.
Ранее ушедшая из России IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до августа 2033 года. Как рассказал «Радиоточке НСН» вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов, компания рассматривает возможность возвращения на российский рынок.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РЖД предлагают уголовную ответственность для автомобилистов за ДТП с поездом
- В России около четырех миллионов человек страдают психическими заболеваниями
- В Дубае вновь пообещали запустить летающее такси к 2026 году
- Госдума отклонила законопроекты о выходном 1 сентября для родителей школьников
- Мосгорсуд узаконил арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма
- Умер автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!» Тамаш Деак
- АТОР: Туры на Занзибар обойдутся россиянам от 210 тысяч рублей на двоих
- Мантуров: Только 20% иностранных компаний покинули Россию
- Сборная России по футболу сыграет с Парагваем 25 марта
- Агутин показал клип на песню «Мне 225 лет» к фильму «Онегин»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru