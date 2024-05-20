Мантуров: Самый мощный в мире атомный ледокол планируют построить к 2030 году
Самый мощный в мире атомный ледокол «Россия» планируется построить к 2030 году. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.
Как отметил зампред правительства, на Балтийском заводе ведется строительство серии атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт. Атомоходы «Арктика», «Сибирь», «Урал» уже работают в акватории Северного Ледовитого океана, ледокол «Якутия» планируют сдать в конце года. Кроме того, атомный флот должен получить еще три судна в 2026-2030 годах, пишет Ura.ru.
Также Мантуров напомнил, что на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке продолжается строительство самого мощного ледокола.
«Ледокол, который сегодня строится на "Звезде", единственный в своем роде в мире — 120 мегаватт — "Россия"... должен быть тоже построен ориентировочно к 2030 году», — указал первый вице-премьер.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Белгородской областью сбили два дрона и снаряд РСЗО «Ольха»
- Пасечник: Луганск обстрелян французскими ракетами SCALP
- Пять человек пострадали при обстреле пригорода Луганска ракетами SCALP
- Угроза паводков в Омской области сохранится еще в течение месяца
- В Госдуму внесли проект о снижении пенсионного возраста для многодетных матерей
- Международный фестиваль «Интермузей» откроется в Москве 23 мая на семи площадках
- СМИ: ГП потребовала взыскать с Ходорковского и Лебедева 1 млрд рублей и $1,8 млн
- Глушаков заявил об уходе из «Урарту»
- СМИ: Замглавы МИД Ирана назначили исполняющим обязанности министра
- Сын Немоляевой опроверг сообщения о ее госпитализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru