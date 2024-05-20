Мантуров: Самый мощный в мире атомный ледокол планируют построить к 2030 году

Как отметил зампред правительства, на Балтийском заводе ведется строительство серии атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт. Атомоходы «Арктика», «Сибирь», «Урал» уже работают в акватории Северного Ледовитого океана, ледокол «Якутия» планируют сдать в конце года. Кроме того, атомный флот должен получить еще три судна в 2026-2030 годах, пишет Ura.ru.

Также Мантуров напомнил, что на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке продолжается строительство самого мощного ледокола.

«Ледокол, который сегодня строится на "Звезде", единственный в своем роде в мире — 120 мегаватт — "Россия"... должен быть тоже построен ориентировочно к 2030 году», — указал первый вице-премьер.

