Вакцинированных пассажиров будут пускать в Египет без ПЦР-тест
Власти Египта перестанут требовать от привитых от COVID-19 пассажиров ПЦР-тест, если они прибывают из не затронутых новыми штаммами коронавируса стран, сообщает РИА Новости.
Будут приниматься документы о вакцинации препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения и египетским Управлением по лекарствам. Среди этих вакцин - российский «Спутник V», а также препараты Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac.
При этом с момента второй прививки должно пройти 14 суток. При вакцинированным пассажирам, прибывающим из стран, где зафиксированы мутации коронавируса, нужно предоставить свидетельство о вакцинации, а также сдать экспресс-тест на коронавирус ID Now Covid.
Непривитым пассажирам необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета.
Ранее в международном аэропорту Каира в Египте ужесточили проверку въездных документов. Теперь туристам необходимо предоставлять ПЦР-тест с QR-кодом.
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