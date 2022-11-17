Мантуров призвал создать фонд развития промышленности на новых территориях России

Как отметил Мантуров, для правительства важно активно участвовать в восстановлении промышленности новых территорий.

«И одной из важнейших мер для содействия этому я считаю создание при непосредственной поддержке Минпромторга России регионального фонда развития промышленности. Это важнейший инструмент для работы по проектам индустриального развития», — указал вице-премьер.

Мантуров добавил, что капитализацию фонда обсуждают с включенными в этот процесс федеральными органами исполнительной власти.

В свою очередь, Балицкий поблагодарил Мантурова за поддержку в развитии промышленности в регионе, подчеркнув, что это позволяет сохранять кадровый потенциал области и «практически возрождать промышленность».

