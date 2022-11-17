Мантуров призвал создать фонд развития промышленности на новых территориях России
Региональный фонд развития промышленности следует создать в новых регионах России для работы по индустриальным проектам. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, сообщает пресс-служба кабмина.
Как отметил Мантуров, для правительства важно активно участвовать в восстановлении промышленности новых территорий.
«И одной из важнейших мер для содействия этому я считаю создание при непосредственной поддержке Минпромторга России регионального фонда развития промышленности. Это важнейший инструмент для работы по проектам индустриального развития», — указал вице-премьер.
Мантуров добавил, что капитализацию фонда обсуждают с включенными в этот процесс федеральными органами исполнительной власти.
В свою очередь, Балицкий поблагодарил Мантурова за поддержку в развитии промышленности в регионе, подчеркнув, что это позволяет сохранять кадровый потенциал области и «практически возрождать промышленность».
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