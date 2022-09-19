Мантуров: Приостановившие работу в РФ компании заинтересованы в возвращении
В России, за 3,5 месяца работы механизма параллельного импорта, было ввезено товаров почти на $9,4 млрд, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-премьера, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
По его словам, по итогу года ожидается, что сумма составит минимум $20 млрд. Продление механизма после 2023 года будет зависеть от поставок иностранных правообладателей и возможностей российского производителя их заместить. Мантуров отметил, что приостановившие свою деятельность или ушедшие из РФ зарубежные компании заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.
Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в список для параллельного импорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,4 млн+56 751 / сут.
Умерли
386 тыс.+97 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+42 198 / сут.
- Названа самая большая пенсия среди россиян
- Мантуров: Приостановившие работу в РФ компании заинтересованы в возвращении
- Клинтон вспомнил беседу с Ельциным о расширении НАТО
- Прибалтика и Польша ввели запрет на въезд россиян с визами других европейских стран
- Аналитики: отказ ЕС от газа из России без массовой остановки производства невозможен
- Ротенберг: Ведутся переговоры с НХЛ по участию России в Кубке мира
- Бывший советник Трампа назвал США стороной конфликта на Украине
- В Москве задержан депутат по подозрению в совращении мальчика
- В Великобритании провели минуту молчания в память о королеве Елизавете II
- 20 населенных пунктов Курской области остались без электроэнергии из-за ветра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru