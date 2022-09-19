Мантуров: Приостановившие работу в РФ компании заинтересованы в возвращении

По его словам, по итогу года ожидается, что сумма составит минимум $20 млрд. Продление механизма после 2023 года будет зависеть от поставок иностранных правообладателей и возможностей российского производителя их заместить. Мантуров отметил, что приостановившие свою деятельность или ушедшие из РФ зарубежные компании заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.

Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в список для параллельного импорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

