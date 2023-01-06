Мантуров предложил возобновить работу судоремонтного завода и порта в Мариуполе

В пятницу Мантуров и Пушилин посетили Мариуполь и предприятия города, в том числе судоремонтный завод, морской торговый порт, «Азовмаш», завод имени Ильича.

«Денис Мантуров выразил мнение, что необходимо комплексно рассмотреть работу Азовского судоремонтного завода и Мариупольского порта. И отметил, что совместными усилиями с заводами из других российских регионов промышленные предприятия города будут восстановлены», — написал врио главы ДНР в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил важность восстановления промышленного потенциала Донбасса и подчеркнул, что для этого есть все возможности.

