Мантуров предложил возобновить работу судоремонтного завода и порта в Мариуполе
Вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров предложил рассмотреть возможность возобновления работы Азовского судоремонтного завода и торгового порта в Мариуполе. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
В пятницу Мантуров и Пушилин посетили Мариуполь и предприятия города, в том числе судоремонтный завод, морской торговый порт, «Азовмаш», завод имени Ильича.
«Денис Мантуров выразил мнение, что необходимо комплексно рассмотреть работу Азовского судоремонтного завода и Мариупольского порта. И отметил, что совместными усилиями с заводами из других российских регионов промышленные предприятия города будут восстановлены», — написал врио главы ДНР в своем Telegram-канале.
Пушилин отметил важность восстановления промышленного потенциала Донбасса и подчеркнул, что для этого есть все возможности.
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