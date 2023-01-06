Мантуров предложил возобновить работу судоремонтного завода и порта в Мариуполе

Вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров предложил рассмотреть возможность возобновления работы Азовского судоремонтного завода и торгового порта в Мариуполе. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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В пятницу Мантуров и Пушилин посетили Мариуполь и предприятия города, в том числе судоремонтный завод, морской торговый порт, «Азовмаш», завод имени Ильича.

«Денис Мантуров выразил мнение, что необходимо комплексно рассмотреть работу Азовского судоремонтного завода и Мариупольского порта. И отметил, что совместными усилиями с заводами из других российских регионов промышленные предприятия города будут восстановлены», — написал врио главы ДНР в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил важность восстановления промышленного потенциала Донбасса и подчеркнул, что для этого есть все возможности.

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ФОТО:  Фото: Администрация морских портов Украины
ТЕГИ:ЗаводыДенис МантуровМариуполь
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