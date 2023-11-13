Мантуров: Опытный образец Checkmate создадут до конца 2025 года

Опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate может быть создан до конца 2025 года. Об этом заявил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

СМИ: началась подготовка производства российских истребителей Checkmate

«Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 года», — отметил глава Минпромторга, говоря о сроках создания опытного образца Checkmate.

Как указал Мантуров, легким истребителем заинтересовались иностранные заказчики, и проект Checkmate скорректировали с учетом пожеланий.

Ранее госкорпорация «Ростех» заявила о старте подготовки к производству первых истребителей Checkmate, сообщает телеканал «360».

Легкий тактический однодвигательный самолет пятого поколения Checkmate разработала компания «Сухой», воздушное судно презентовали в ходе Международного авиационно-космического салона в 2021 году, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МинпромторгИстребителиДенис Мантуров

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