Мантуров: Опытный образец Checkmate создадут до конца 2025 года
Опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate может быть создан до конца 2025 года. Об этом заявил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 года», — отметил глава Минпромторга, говоря о сроках создания опытного образца Checkmate.
Как указал Мантуров, легким истребителем заинтересовались иностранные заказчики, и проект Checkmate скорректировали с учетом пожеланий.
Ранее госкорпорация «Ростех» заявила о старте подготовки к производству первых истребителей Checkmate, сообщает телеканал «360».
Легкий тактический однодвигательный самолет пятого поколения Checkmate разработала компания «Сухой», воздушное судно презентовали в ходе Международного авиационно-космического салона в 2021 году, напоминает Ura.ru.
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