СМИ: началась подготовка производства российских истребителей Checkmate

В России стартовала подготовка к производству первых истребителей пятого поколения Checkmate, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

Глава ОАК раскрыл планы по производству истребителя Checkmate

С момента презентации проекта в 2021 году были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. В настоящее время конструкторская документация передана на завод-изготовитель.

Ранее компания «Сухой» запатентовала новый легкий тактический российский самолет с одним двигателем, Checkmate, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ростех / facebook.com/RostecRussia
ТЕГИ:Российская АрмияИстребители

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