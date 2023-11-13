СМИ: началась подготовка производства российских истребителей Checkmate

С момента презентации проекта в 2021 году были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. В настоящее время конструкторская документация передана на завод-изготовитель.

Ранее компания «Сухой» запатентовала новый легкий тактический российский самолет с одним двигателем, Checkmate, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

