СМИ: началась подготовка производства российских истребителей Checkmate
13 ноября 202306:03
В России стартовала подготовка к производству первых истребителей пятого поколения Checkmate, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».
С момента презентации проекта в 2021 году были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. В настоящее время конструкторская документация передана на завод-изготовитель.
Ранее компания «Сухой» запатентовала новый легкий тактический российский самолет с одним двигателем, Checkmate, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: началась подготовка производства российских истребителей Checkmate
- Пхеньян потребовал распустить Командование ООН в Южной Корее
- Во Франции намерены отказаться от передачи Киеву вооружений
- СМИ: На Украине началась новая фаза конфликта
- В США допустили связь инцидентов с НЛО и внеземных цивилизаций
- СМИ: велосипедистов из РФ не пускают в Финляндию из-за беженцев
- Нетаньяху: Жертвы среди гражданских — сопутствующие
- Стало известно об улучшении состояния Отара Кушанашвили
- СМИ: Зеленский пытается дозвониться Трампу
- Ученые выяснили тайну создания сфинкса
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru