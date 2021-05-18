Сдулись? Названа версия, почему «Дикси» продали «Магниту»

Известно, что «Магнит» - второй по обороту ретейлер - получает более 2,6 тысяч магазинов группы «Дикси». Текущая оценка бизнеса — почти 93 миллиарда рублей. Андрей Карпов рассказал, что сумма вполне рациональная, он также выразил предположение, что на рядовых покупателях это не скажется.

«Сумму сделки надо оценивать в совокупности, исходя из кредитов, которые есть, исходя из долговой нагрузки. Но сумма вполне рыночная, я думаю, что компании вполне оценили совершаемую сделку с обеих сторон, которую еще нужно будет согласовать с ФАС. Как они заявили, ребрендинг проводиться не будет, марка "Дикси" останется. На мой взгляд, это все-таки сомнительное решение, в Москве и области можно спокойно менять бренд. Но это уже на усмотрение будущих владельцев. Форматы бизнеса схожи. "Магнит" развивает магазины у дома, "Дикси" тоже. На рядовом покупателе это никаким образом не скажется. Конкуренции меньше не станет, она, может быть, обострится среди крупных игроков, среди лидеров рынка - X5 Retail Group и "Магнитом" прежде всего. Но говорить о каком-то монопольном положении не приходится. Выбор большой, покупатели в целом этого не заметят», - отметил он.

По данным РБК, сделка должна закрыться в конце августа, бренд и команда «Дикси» сохранятся. Смысл покупки — в росте присутствия в столицах, заявил президент «Магнита» Ян Дюннинг. После сделки объединенная компания вплотную приблизится по выручке к лидеру — X5, которую в последний раз опережала еще при Сергее Галицком – бывшем владельце «Магнита».