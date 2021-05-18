Сдулись? Названа версия, почему «Дикси» продали «Магниту»
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что гонка за первенством на рынке перестала стимулировать акционеров торговой сети.
Акционеры «Дикси» устали от нескончаемой гонки за первенством, уверен председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Такое предположение он высказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», комментируя новость о покупке сетью «Магнит» третьего ретейлера страны, сети «Дикси».
«Я думаю, что у акционеров присутствует определенная усталость от всего этого. Любой бизнес требует постоянного развития и инвестирования. Сохранять лидирующие позиции достаточно сложно, иногда эта гонка, наверное, перестает каким-то образом стимулировать. Вдобавок ко всему акционеры развивают и другие виды бизнеса. Вроде бы у "Дикси" были совместные проекты и объединения, в том числе, с "Красное и белое". Было похоже, что у них появилось некое понимание, куда они могут двигаться. С этой точки зрения развитие было понятным, поэтому нет однозначного ответа, почему акционеры приняли решение продать "Дикси". Возможно, они просто устали от этого бизнеса», - заявил эксперт.
Известно, что «Магнит» - второй по обороту ретейлер - получает более 2,6 тысяч магазинов группы «Дикси». Текущая оценка бизнеса — почти 93 миллиарда рублей. Андрей Карпов рассказал, что сумма вполне рациональная, он также выразил предположение, что на рядовых покупателях это не скажется.
«Сумму сделки надо оценивать в совокупности, исходя из кредитов, которые есть, исходя из долговой нагрузки. Но сумма вполне рыночная, я думаю, что компании вполне оценили совершаемую сделку с обеих сторон, которую еще нужно будет согласовать с ФАС. Как они заявили, ребрендинг проводиться не будет, марка "Дикси" останется. На мой взгляд, это все-таки сомнительное решение, в Москве и области можно спокойно менять бренд. Но это уже на усмотрение будущих владельцев. Форматы бизнеса схожи. "Магнит" развивает магазины у дома, "Дикси" тоже. На рядовом покупателе это никаким образом не скажется. Конкуренции меньше не станет, она, может быть, обострится среди крупных игроков, среди лидеров рынка - X5 Retail Group и "Магнитом" прежде всего. Но говорить о каком-то монопольном положении не приходится. Выбор большой, покупатели в целом этого не заметят», - отметил он.
По данным РБК, сделка должна закрыться в конце августа, бренд и команда «Дикси» сохранятся. Смысл покупки — в росте присутствия в столицах, заявил президент «Магнита» Ян Дюннинг. После сделки объединенная компания вплотную приблизится по выручке к лидеру — X5, которую в последний раз опережала еще при Сергее Галицком – бывшем владельце «Магнита».
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