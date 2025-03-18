Мантуров назвал условия для возвращения Renault в АвтоВАЗ
У французского концерна Renault есть опцион на возвращение в капитал АвтоВАЗа. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
По его словам, в договоре выхода было указано, что для сохранения опциона были обозначены условия, в том числе «поставки комплектующих и сохранение системы цифрового управления».
«При наступлении пожелания вернуться... будем в том числе учитывать те инвестиции, которые государство произвело за этот период времени - непростой», - указал Мантуров.
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в случае возращения Renault не сможет вернуть свою долю в российской компании за один рубль, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru