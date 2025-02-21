Мантуров назвал условие возвращения в Россию западных брендов

Вместе с тем Мантуров отметил, что Россия разрешит вернуться только тем компаниям, сотрудничество с которыми принесет выгоду Москве, каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Так, добавил первый вице-премьер, Россия готова обсуждать партнерские отношения с Boeing в части закупки титана. Мантуров напомнил, что сотрудничество между корпорацией Boeing и Россией «было традиционным долгое время».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что автоконцерн Renault может рассматривать возвращение в Россию, однако «вряд ли ему что-то светит». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

