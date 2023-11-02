Мантуров: на программу льготного автокредитования направят еще 1,2 млрд рублей
В ближайшее время программу льготного автокредитования дополнительно профинансируют на 1,2 миллиарда рублей, заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.
Мантуров отметил, что программа позволяет выгодно приобрести машины российского производства. С 2024 года для ряда автомобилей установят требования по локализации, сообщил министр.
Глава правительства Михаил Мишустин объявил о выделении 30 миллиардов рублей на программу льготного автокредитования в ближайшие три года.
По данным Минпромторга, за 10 месяцев 2023 года в России продали 1 041 612 новых автомобилей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru