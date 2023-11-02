Мантуров: на программу льготного автокредитования направят еще 1,2 млрд рублей

Мантуров отметил, что программа позволяет выгодно приобрести машины российского производства. С 2024 года для ряда автомобилей установят требования по локализации, сообщил министр.

Глава правительства Михаил Мишустин объявил о выделении 30 миллиардов рублей на программу льготного автокредитования в ближайшие три года.

По данным Минпромторга, за 10 месяцев 2023 года в России продали 1 041 612 новых автомобилей, передает «Радиоточка НСН».

