Мантуров: на программу льготного автокредитования направят еще 1,2 млрд рублей

В ближайшее время программу льготного автокредитования дополнительно профинансируют на 1,2 миллиарда рублей, заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

«Соллерс» и «АвтоВАЗ» попросили кабмин разобраться с нехваткой автовозов

Мантуров отметил, что программа позволяет выгодно приобрести машины российского производства. С 2024 года для ряда автомобилей установят требования по локализации, сообщил министр.

Глава правительства Михаил Мишустин объявил о выделении 30 миллиардов рублей на программу льготного автокредитования в ближайшие три года.

По данным Минпромторга, за 10 месяцев 2023 года в России продали 1 041 612 новых автомобилей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиМихаил МишустинДенис МантуровПравительство России

Горячие новости

Все новости

партнеры