Мантуров: На поддержку станкостроения направят более 300 млрд рублей

В ходе совещания о развитии отрасли Мантуров отметил, что власти полностью сформировали «актуализированный федпроект», определив цели, мероприятия, меры поддержки, источники финансирования.

«В текущем бюджете на это предусмотрено почти 130 млрд рублей, а до 2030 года направим на поддержку отрасли более 300 млрд рублей», — подчеркнул вице-премьер.

Мантуров добавил, что в ходе работы по проекту была запущена новая программа льготных гарантий ВЭБ.РФ, утвержден стандарт Фонда развития промышленности с возможностью погашения тела займа по достижении показателей проекта. Кроме того, власти приняли решения по поддержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе для молодых предпринимателей и небольших коллективов.

Ранее Денис Мантуров сообщил, что в РФ разработали программу производства гражданских самолетов до 2030 года, при этом ее реализацию предстоит ускорить, напоминает РЕН ТВ.

