Мантуров: На поддержку станкостроения направят более 300 млрд рублей
Свыше 300 млрд рублей из федерального бюджета направят на поддержку российской станкостроительной отрасли до 2030 года. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, передает пресс-служба правительства.
В ходе совещания о развитии отрасли Мантуров отметил, что власти полностью сформировали «актуализированный федпроект», определив цели, мероприятия, меры поддержки, источники финансирования.
«В текущем бюджете на это предусмотрено почти 130 млрд рублей, а до 2030 года направим на поддержку отрасли более 300 млрд рублей», — подчеркнул вице-премьер.
Мантуров добавил, что в ходе работы по проекту была запущена новая программа льготных гарантий ВЭБ.РФ, утвержден стандарт Фонда развития промышленности с возможностью погашения тела займа по достижении показателей проекта. Кроме того, власти приняли решения по поддержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе для молодых предпринимателей и небольших коллективов.
Ранее Денис Мантуров сообщил, что в РФ разработали программу производства гражданских самолетов до 2030 года, при этом ее реализацию предстоит ускорить, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ
- В США после столкновения с судном обрушился автомобильный мост
- Мантуров: На поддержку станкостроения направят более 300 млрд рублей
- Задержана группа руководителей Минэкономразвития, занимавшихся рейдерством на Ставрополье
- В Подмосковье мужчина ударил ножом двух посетителей компьютерного клуба
- В Ульяновске шесть человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
- Мадуро подтвердил желание Венесуэлы вступить в БРИКС
- Донорские пункты России приняли более 24 тысяч человек за три дня
- В Белгородской области двое пожарных пострадали при обстреле
- Летевший из Красноярска в Благовещенск самолет экстренно сел в Чите
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru