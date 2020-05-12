Манипуляции против России. Кричевский об индексе экономической активности

«Не нужно передергивать. Не надо поддаваться манипулированию. Это не статистика, это опрос. В котором экономика, эта важная, но не определяющая часть нашей общественной жизни, выставляется впереди всего остального. Не принципиально, какая будет ситуация в экономике. И потом, она все равно вырастет. Это в Москве и Московской области все закрыто. А в Ленинградской области, например, открыто. Нужно говорить о том, насколько изменятся доходы людей. Насколько быстро они смогут адаптироваться к изменившейся за полтора-два месяца ситуации в обществе. Как быстро смогут вернуться к привычной жизни. Нужно говорить об инфляции, об открытии парикмахерских, магазинов одежды. От этого зависит уровень жизни людей, а не от экономической активности. В Европе есть страна с самым высоким уровнем жизни и самыми низкими темпами экономического роста. Это Швейцария», - заметил эксперт.

Ранее Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что точные прогнозы по ВВП сегодня невозможны, но и не столь важны.

