Манипуляции против России. Кричевский об индексе экономической активности
Экономист в эфире НСН отказался признавать значимость данных ОЭСР.
Уровень экономической активности в России в апреле резко снизился. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, объединяет экономически развитые страны мира - НСН), в прошлом месяце сводный опережающий индекс Composite Leading Indicators (CLI) нашей страны составил 91,3 пункта против 98,3 пункта в марте. Как сообщает РИА «Новости», это указывает на перспективы резкого замедления экономической активности в стране.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН отказался признавать значимость индекса ОЭСР.
«Не нужно передергивать. Не надо поддаваться манипулированию. Это не статистика, это опрос. В котором экономика, эта важная, но не определяющая часть нашей общественной жизни, выставляется впереди всего остального. Не принципиально, какая будет ситуация в экономике. И потом, она все равно вырастет. Это в Москве и Московской области все закрыто. А в Ленинградской области, например, открыто. Нужно говорить о том, насколько изменятся доходы людей. Насколько быстро они смогут адаптироваться к изменившейся за полтора-два месяца ситуации в обществе. Как быстро смогут вернуться к привычной жизни. Нужно говорить об инфляции, об открытии парикмахерских, магазинов одежды. От этого зависит уровень жизни людей, а не от экономической активности. В Европе есть страна с самым высоким уровнем жизни и самыми низкими темпами экономического роста. Это Швейцария», - заметил эксперт.
Ранее Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что точные прогнозы по ВВП сегодня невозможны, но и не столь важны.
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