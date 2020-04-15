Слабо и непонятно. Омбудсмен оценил второй пакет помощи малому и среднему бизнесу

Правительство в ближайшее время представит второй пакет мер по поддержке экономики объемом 1 трлн рублей. В том числе, как сообщает Forbes, на поддержку малого и среднего бизнеса направят около 100 млрд рублей.

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН рассказал, что пока помощь государства малому и среднему бизнесу вызывает больше вопросов, чем дает ответов.