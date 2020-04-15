Слабо и непонятно. Омбудсмен оценил второй пакет помощи малому и среднему бизнесу
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса в эфире НСН рассказал, что пока помощь государства малому и среднему бизнесу вызывает больше вопросов, чем дает ответов.
Правительство в ближайшее время представит второй пакет мер по поддержке экономики объемом 1 трлн рублей. В том числе, как сообщает Forbes, на поддержку малого и среднего бизнеса направят около 100 млрд рублей.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН рассказал, что пока помощь государства малому и среднему бизнесу вызывает больше вопросов, чем дает ответов.
«Непонятно, какие инструменты заявлены во втором пакете, на что эти 100 миллиардов. Малый и средний бизнес, который борется за существование: не увольняет людей, платит зарплату, нуждается в прямых субсидиях. Но на это недостаточно 100 миллиардов для всей страны. Нужны отсрочки и компенсации по кредитам. Тревожит, что заявленная программа кредитов под 0% на выплату зарплат не вызвала ажиотажа у предпринимателей. Это означает, что они скептически смотрят в будущее и не хотят нагружать себя лишними обязательствами. Тут напрашиваются субсидии, чтобы настроения стали более оптимистичные, что можно побороться и удержаться на рынке. Сейчас это главная задача», - подчеркнул общественник.
Ранее Виктор Ермаков рассказал НСН, что уже принятых правительством мер будет недостаточно, чтобы малый и средний бизнес остался на плаву.
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