Максимальное пособие по безработице в 2024 г. составит 13,7 тыс. руб.

Максимальный размер пособий по безработице в России в 2024 году будет увеличен до 13700 рублей. Такую цифру озвучил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он выступил на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов при обсуждении проекта федерального бюджета.

По словам главы ведомства, минимальное пособие по безработице составит 1613 рублей. В текущем году его максимальный размер составляет 12792 рубля, минимальный - 1500 рублей. Значения не менялись с 2022 года.