Максимальное пособие по безработице в 2024 г. составит 13,7 тыс. руб.
Максимальный размер пособий по безработице в России в 2024 году будет увеличен до 13700 рублей. Такую цифру озвучил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он выступил на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов при обсуждении проекта федерального бюджета.
По словам главы ведомства, минимальное пособие по безработице составит 1613 рублей. В текущем году его максимальный размер составляет 12792 рубля, минимальный - 1500 рублей. Значения не менялись с 2022 года.
Котяков сообщил, что пособия по безработице в России могут начать индексировать каждый год на уровень фактической инфляции. Такое правило предлагается прописать в новой редакции закона о занятости. На данный момент величина пособия устанавливается ежегодно распоряжением кабинета министров.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», максимальный размер трех пособий, которые зависят от зарплаты, предполагается увеличить почти в два раза в 2025 году. Такие изменения прописаны в проекте бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы.
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