Лютник: США и Китай начали диалог по торговле через посредников
Между США и Китаем через посредников начался «мягкий» диалог по вопросам торговли. Об этом заявил американский министр торговли Говард Лютник в эфире телеканала ABC News.
По словам Лютника, в настоящее время осуществляются, как он выразился, мягкие заходы через посредников.
Лютник также добавил, что администрация США рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут преодолеть существующие разногласия.
Ранее директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт в эфире телеканала CNN заявил, что США ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и пошлин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Газманов: Во время съемок на студии в Москве произошел пожар
- Артём Дзюба забил 237-й гол в карьере, обновив рекорд
- Врач: Трамп по итогам медосмотра показал отличное когнитивное и физическое здоровье
- Лютник: США и Китай начали диалог по торговле через посредников
- Фильм «Батя 2. Дед» заработал миллиард рублей в российском прокате
- Белый дом: США ведут переговоры со 130 странами по вопросам пошлин
- Песков вышел на лед и станцевал с фигуристкой Татьяной Навкой в ее юбилей
- Жена Петросяна назвала фейками сообщения об ухудшении здоровья юмориста
- Два футболиста столкнулись в матче Первой лиги и потеряли сознание
- Фура со свиньями перевернулась в Томской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru