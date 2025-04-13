Лютник: США и Китай начали диалог по торговле через посредников

Между США и Китаем через посредников начался «мягкий» диалог по вопросам торговли. Об этом заявил американский министр торговли Говард Лютник в эфире телеканала ABC News.

Белый дом: США ведут переговоры со 130 странами по вопросам пошлин

По словам Лютника, в настоящее время осуществляются, как он выразился, мягкие заходы через посредников.

Лютник также добавил, что администрация США рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут преодолеть существующие разногласия.

Ранее директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт в эфире телеканала CNN заявил, что США ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и пошлин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/ ТАСС
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