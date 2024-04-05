«Лукойл» договорился с правительством Таджикистана о найме рабочих
Российская корпорация «Лукойл» и правительство Узбекистана заключили соглашение о найме сотрудников для работы на российских объектах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство экономического развития и борьбы с бедностью Узбекистана.
Отмечается, что потенциальные работник должны знать русский язык, обладать требуемой квалификацией, отвечать медицинским и иным требованием. Точное количество приглашаемых мигрантов не сообщается.
Reuters полагает, что такое соглашение может указывать на нехватку рабочей силы в России. Отмечается, что дефицит кадров наблюдается во многих отраслях, а Банк России полагает, что это ключевое препятствие на пути экономического развития страны.
Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что членам семей и близким родственникам трудовых мигрантов следует запретить въезд в Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru