Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко вновь призвал к строительству в стране второй атомной электростанции (АЭС). Об этом он заявил в ходе посещения Минского городского технопарка.
По словам президента, растет потребность в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди населения, в том числе регулярно растет парк электромобилей.
«Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», - сказал Лукашенко.
Первая АЭС в Белоруссии, которая оснащена двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт, была возведена российскими специалистами в городе Островец Гродненской области. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в начале ноября 2023 года торжественно передал Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru