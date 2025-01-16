Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко вновь призвал к строительству в стране второй атомной электростанции (АЭС). Об этом он заявил в ходе посещения Минского городского технопарка.

По словам президента, растет потребность в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди населения, в том числе регулярно растет парк электромобилей.