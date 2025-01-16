Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко вновь призвал к строительству в стране второй атомной электростанции (АЭС). Об этом он заявил в ходе посещения Минского городского технопарка.

По словам президента, растет потребность в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди населения, в том числе регулярно растет парк электромобилей.

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«Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», - сказал Лукашенко.

Первая АЭС в Белоруссии, которая оснащена двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт, была возведена российскими специалистами в городе Островец Гродненской области. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в начале ноября 2023 года торжественно передал Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:БелоруссияАЭСАлександр Лукашенко

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