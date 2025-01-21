Лукашенко заявил, что вторая БелАЭС может появиться к югу от Могилева

Вторую атомную электростанцию в Белоруссии могут возвести южнее Могилева. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Или расширять будем ту, в Островце, или у нас есть другая международно признанная площадка южнее Могилева, где можно построить... станцию», — указал политик.

Как отметил Лукашенко, лишнего электричества не бывает, «мы всегда потребим». Президент напомнил, что в республике строят жилье с электрическим отоплением и подогревом, развивают электротранспорт, и вторая АЭС позволит полностью обеспечить население электричеством.

Ранее Александр Лукашенко призвал к строительству второй АЭС в стране, отметив, что потребность в электроэнергии растет.

