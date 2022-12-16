Лукашенко заявил, что сроки реализации формирования единого рынка газа с РФ были сорваны

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сроки выполнения мероприятий по формированию единого рынка газа в рамках Союзного государства Белоруссии и России были сорваны, передаёт БелТА.

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На совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества он отметил, что были предусмотрены «конкретные мероприятия и сроки», однако они не были реализованы.

«Союзной программой по формированию объединённого рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несёт за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?" - поинтересовался президент Белоруссии.

Он добавил, что приоритетную значимость имеют равные с Россией цены на энергоносители и другие направления.

Ранее российское правительство заявило, что Россия и Белоруссия могут начать беспрепятственно заниматься судоходством во внутренних водах друг друга, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Союзное государствоРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
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